Gabriel Liiceanu: ”Ceaușescu era urât fizic, nespus de urât. Era scurt și îndesat.”

„Ceaușescu era urât fizic, nespus de urât. Era scurt și îndesat. Iconografia de propagandă se mișcă între poza de tinerețe a unui băiat fercheș, cu freză ondulată și buze „botoxate” și cea de senectute, o față zbârcită și fardată de păpușă bătrână. Îi plăcea să se vadă multiplicat la nesfârșit prin manuale, prin ziare, în vitrine, pe bulevarde și stadioane – dovada covârșitoare a prostului gust pe care-l avea. Uneori o lua în poză și pe „Leana”, cu batic pe cap.

Mărimile lumii nu s-au sfiit să-l invite în palatele și caleștile lor. N-au făcut decât să se compromită, lăsându-l să creadă, și obligându-ne astfel să credem și noi, că un pantofar cu patru clase – incapabil să-și coordoneze vorbirea cu datul din mâini și care spunea, rostind răspicat cuvintele, „muncipiu Costanța” – era în stare să scindeze „lagărul socialist” și să mijlocească pacea între Israel și lumea arabă.

A făcut răul așa cum numai un primitiv ajuns la putere știe să-l facă. A împânzit țara cu blocuri hidoase, ucigând străvechimea depozitată în cartiere și monumente faimoase. ” – Gabriel Liiceanu