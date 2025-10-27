AcasăActualitateMircea Dinescu de ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului
Redacția
Redacția

Mircea Dinescu de ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului

Preafericite, iartă-mă că ieri

n-am vrut să vin la tine în odaie,

era prea mare tîrla de boieri

și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie.

Așa că m-am urcat pe-un tomberon

ca să privesc filmarea pe-un perete

în care eu pictat pe cer, în tron,

vă turnam vin să nu muriți de sete.

Cei însetați însă n-au fost primiți

că amărîții n-aveau loc în strană,

așa c-aș vrea, dacă-mi îngăduiți

să-i las să-mi bea tot sîngele din rană

și trupul meu, precum am și promis,

să îl împart afară ca pe-o pîine

celor care trăiesc cu mine-n vis

sperînd că omul nu devine cîine.

Redacția
Redacția
"Academia Catavencu”. Umor Serios. Nu avem tabuuri, nici prejudecati. Criticam si carcotim

BREICHING NIUZ

spot_img

Caricatura zilei

spot_img
spot_img

Articole asemănătoare

Despre

Toate textele din această pagină sunt pamflete şi trebuie tratate ca atare.

Companie

Recente

Andrei Caramitru: ”fiecare să voteze cu mintea lui și cu gândirea lui… cheia e să nu iasă Ancuța planorama nebunie” la Primăria Capitalei

Politic 0
Analiza lui Andrei Caramitru despre backstage-ul din spatele partidelor...

Gabriel Andreescu: Penibila decizie a CCR

Editorial 0
Cinci judecători constituționali au asigurat majoritatea care a picat...

Cristian Tudor Popescu: Coroana Democrației și sceptrul comunismului

Editorial 0
În anii `80, scriam ficțiuni speculative, SF. Distopii, lumi...

Abonează-te la newsletter

Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate AcademiaCatavencu