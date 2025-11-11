AcasăActualitateAna Blandiana semnează pentru susținerea Oanei Gheorghiu. Președintele DAN...
Ana Blandiana semnează pentru susținerea Oanei Gheorghiu. Președintele DAN nu va da curs urmăriri penale ca urmare a plângerii CSM

Președinta Consiliului Superior al Magistraturii (mandat 2025) - Elena Costache

Semnez pentru OANA GHEORGHIU care nu doar de acum este simbolul a tot ce este mai bun in societatea românească.Faptul că reprezentanți ai părții toxice a lumii noastre ( politicieni corupți,beneficiari ai pensiilor speciale,extremiști) au ales-o ca țintă a atacurilor lor furibunde nu face decât să confirme acest adevăr .

Pentru că ea reprezintă controlul societății civile asupra funcționării statului ,care a început în sfârșit să funcționeze în România.

Ana Blandiana

Declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Reacţia CSM a fost exagerată

Nicuşor Dan a precizat că, în cazul declaraţiilor vicepremierului, nu este vorba despre o faptă penală.

Întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să plece din Executiv, Nicuşor Dan a afirmat că aceasta ar trebui să rămână, argumentând că „toată lumea greşeşte şi nu e o greşeală aşa de mare”.

