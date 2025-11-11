AcasăActualitateMircea Dinescu: Cum a reușit Nicușor Dan, în doar...
Mircea Dinescu: Cum a reușit Nicușor Dan, în doar trei luni, să ne umple de aur de sus și pînă jos

Nicușor Dan mandat 2

Cei care ne-au păzit cultivă fluturi
pe care îi învață cum să zboare,
parcă-s veniți din tainice ținuturi,
o, firavi gardieni de închisoare.
Și profii de marxism au altă voce,
se ung cu creme roz, put a a tămîie,
pasc tufe în grădina unui doge
și cînd îl văd pe Marx cică-i dau m-u-i-e.
Naivii ce tînjesc să se întoarcă
în raiul comunist, că-i gratis ciorba,
după ce-au fript găinile din Arcă
susțin că Noe i-a cam dus cu vorba.
Vor alt potop, alți sfinți, altă regie,
să aibă dreptul să sărute ploaia
și țața Leana și onor Ilie
care e frate vitreg cu pîrnaia,
c-abia ce te-ai născut și-ți vîră statul 
un dulce lapto-metru în suzetă,
părinții, responsabili cu oftatul,
îl cîntă pe nea Nicu și-l regretă,
că pînă iese Coana Europa
din spuma mării, călărind un taur,
tu o să faci ce zice taica popa,
iar popa zice să votezi cu AUR. 

"Academia Catavencu". Umor Serios.

