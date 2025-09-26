Operație pe cord deschis

AcasăActualitateOperație pe cord deschis
Câteva lucruri care pot fi puse cap la cap.

Kremlinul lansează provocări militare aeriene în serie asupra Poloniei, Estoniei, României, Danemarcei și asupra unei fregate germane în Marea Baltică.

Concomitent, rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari și echipe subversive pentru a ocupa țara după alegerile de duminică. Și a o transforma într-o bază militară de unde să atace Odesa din spate și să amenințe continuu România.

Oligarhul criminal prorus Plahotniuc este adus în cătușe în pușcăria moldoveană, după o „răzgândire” peste noapte a Greciei, care, inițial, nu voia să-l extrădeze. De ce? Mă pot gândi că „Plaha” a dorit să fie în Moldova, în ideea că vin rușii de luni și îl eliberează.

Dintre toate zicerile de reality show ale lui Trump, rețin una: economia Rusiei e în cădere. Dacă este așa, Putin, după cum îi e felul, nu va alege soluția opririi războiului, ci mușamalizarea în sânge a situației, prin escaladarea războiului: „Luptăm cu naziștii NATO și UE, nu doar cu naziștii ucraineni, prin urmare, suportați cu eroism mizeria, dragi tovarăși”.

Ce înseamnă toate astea pentru noi? Înseamnă că inima din afara trupului României e supusă acum unei operații pe cord deschis.

