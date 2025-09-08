Spune adio firelor de păr nedorite – epilarea definitivă cu Splendor X 

Dacă și tu te-ai săturat să pierzi ore în șir cu metode temporare de epilare, cum ar fi ceara, penseta sau aparatele electrice, ca să scapi de firele de păr care reapar, atunci soluția poate fi epilarea definitivă cu laser Splendor X. Datorită acestei tehnologii revoluționare poți avea o piele fină, netedă și fără griji, pe termen lung.

De ce să alegi epilarea definitivă?

Pe scurt, pentru că este o soluție eficientă care înlocuiește rutina obositoare a epilatului tradițional.

Iată câteva beneficii:

Îți salvează timp prețios, eliminând nevoia de epilări frecvente. Imaginează-ți că în loc să pierzi timpul mereu cu programări repetate la salon, la 3-4 săptămâni, sau încercând acasă diferite metode, poți alege epilarea definitivă. O ședință la 4-6 săptămâni, pe durată determinată, până când firele de păr încetează să crească ca de obicei. Ulterior, ai nevoie de 1-2 ședințe pe an de întreținere.

Previne iritațiile, firele crescute sub piele și senzația de disconfort. De câte ori nu te-ai confruntat cu iritații la nivelul zonei epilate?

Oferă o piele mai uniformă și mai sănătoasă spre deosebire de alte metode.



Pentru că fiecare femeie merită să se simtă confortabilă în propria piele, această procedură este gândită să ofere rezultate rapide, sigure și de durată.

Ce este tehnologia Splendor X?

Splendor X este un sistem avansat de epilare definitivă care combină două tipuri de lumini– Alexandrite și Nd:YAG – pentru a oferi rezultate optime indiferent de tipul tău de piele sau culoarea părului.

Laserul Alexandrite (755 nm) este ideal pentru pielea deschisă la culoare și părul mai închis.

Laserul Nd:YAG (1064 nm) acționează cu precizie pe pielea mai închisă și părul mai rezistent.



Această combinație unică face ca Splendor X să fie potrivită pentru orice femeie, cu piele sensibilă sau bronzată, oferind o experiență confortabilă, fără durere sau efecte secundare neplăcute.

Unde se folosește această tehnologie? Te poți programa pentru epilare definitiva la Bucuresti, la Moa Clinic, fie că ești din București sau din împrejurimi.

Cum decurge tratamentul?

Înainte de ședința propriu-zisă, vei avea o consultație în care specialiștii MOA Clinic îți vor evalua pielea și aspectul firelor de păr, astfel încât să personalizeze tratamentul în funcție de nevoile tale.

Procedura durează, în general, între 15 și 60 de minute, în funcție de zona tratată. În timpul tratamentului, vei simți o ușoară senzație de furnicături sau căldură, iar mulți pacienți descriu experiența ca fiind tolerabilă și rapidă.

După ședință, pielea ta poate fi ușor roșie, dar această reacție dispare de obicei în câteva ore. Nu este nevoie de recuperare specială, așa că poți reveni imediat la rutina zilnică.

La ce rezultate te poți aștepta?

După câteva ședințe, majoritatea femeilor observă o reducere semnificativă a creșterii părului. Firele devin mai subțiri, mai rare și cresc mai lent. După finalizarea întregului ciclu de tratament (în general 6-8 ședințe), vei avea o reducere permanentă a părului nedorit, cu piele fină și uniformă.

De ce MOA Clinic?

MOA Clinic este sinonim cu profesionalism și excelență în domeniul esteticii și dermatologiei. Aici, fiecare pacientă primește un tratament personalizat, adaptat nevoilor ei unice.

Echipamente de ultimă generație, certificate internațional

Specialiști cu experiență și pregătire continuă

Atmosferă prietenoasă și suport complet pe durata întregului proces



Nu mai amâna momentul în care te poți elibera de epilarea tradițională și de disconfortul cauzat de firele de păr nedorite. Programează-te acum o consultație la MOA Clinic și descoperă beneficiile epilării definitive cu Splendor X.

Începe chiar azi călătoria către o piele fină și fără griji!

Frumusețea ta merită cea mai bună tehnologie și cea mai bună îngrijire!