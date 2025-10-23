Top 5 greșeli frecvente în selectarea invertorului pentru proiecte corporate și cum le eviți

Alegerea unui invertor potrivit pentru proiectele corporate cu panouri fotovoltaice influențează direct eficiența energetică, costurile pe termen lung și stabilitatea operațională a întregului sistem. Decizia nu se rezumă la specificații tehnice – ea implică și anticiparea nevoilor viitoare ale companiei, gestionarea eficientă a energiei, dar și adaptarea la condițiile din teren. Chiar dacă pe piață există numeroase variante, multe proiecte ajung să se confrunte cu probleme costisitoare deoarece, inițial, ignoră detalii care par minore.

În continuare, vei găsi cele mai frecvente 5 greșeli pe care firmele le fac atunci când aleg un invertor.

1. Ignorarea compatibilității dintre invertor și panourile fotovoltaice

Primul pas în selectarea unui invertor fotovoltaic constă în verificarea compatibilității cu panourile alese. Multe companii nu evaluează corect specificațiile, cum ar fi tensiunea maximă de intrare, curentul care trebuie gestionat sau numărul de trackere MPPT.

De exemplu, unele proiecte instalează panouri de 500 W, dar aleg invertoare cu doar două trackere de putere, care nu gestionează fluxul energetic așa cum ar trebui. În acest scenariu, sistemul nu valorifică toată energia produsă, iar firma pierde bani în fiecare lună. Pentru a evita astfel de situații:

Studiază fișa tehnică a invertorului și asigură-te că parametrii se potrivesc cu modul în care ai configurat panourile, fie în serie, fie în paralel.

Consultă-te cu un specialist autorizat care poate să echilibreze configurația sistemului de la început.

Nu te opri la cel mai ieftin invertor, ci evaluează potrivirea dintre toate componentele.

Aceste lucruri reduc riscul apariției unor blocaje operaționale sau scăderi de performanță, iar investiția devine rentabilă încă din primul an.

2. Dimensionarea incorectă a invertorului: prea mic sau prea mare

Mulți manageri aleg dimensiunea invertorului pe baza unei logici simple – „dacă iau unul mai mare, nu voi mai avea griji” sau „dacă optez pentru un model mai mic, economisesc bani”. În realitate, ambele decizii pot aduce pierderi.

Subdimensionarea

Apare atunci când sistemul fotovoltaic produce mai multă energie decât poate gestiona invertorul. De exemplu, un sistem de 120 kW împerechează panouri cu un invertor de 100 kW – diferența de 20 kW nu ajunge în rețea, ceea ce înseamnă energie irosită.

Supradimensionarea

Supradimensionarea presupune costuri suplimentare fără beneficiile așteptate. Un invertor prea mare va lucra frecvent la capacitate mică, ceea ce duce la randamente scăzute și posibile probleme de funcționare pe termen lung.

Ca regulă generală, menține raportul dintre puterea totală a panourilor și invertor între 1 și 1,2. La nivel local, multe firme care construiesc parcuri solare pentru uz propriu folosesc această strategie pentru a garanta amortizarea rapidă și stabilitatea sistemului. Evaluează atent consumul companiei și perioadele de vârf ca să adaptezi corect capacitatea instalată.

3. Selectarea unui tip de invertor care nu se potrivește nevoilor afacerii

Tipul invertorului influențează modul în care gestionezi energia și cum te adaptezi la posibilele schimbări din cadrul companiei. Sistemele corporate utilizează, în principal, trei tipuri de invertoare: on-grid, off-grid și hybrid. Fiecare variantă se potrivește unor scenarii distincte.

Un sistem on-grid funcționează atunci când vrei să livrezi energie direct în rețea și nu ești interesat să stochezi energie, dar nu îți oferă opțiunea de backup dacă apare o pană de curent.

Prin comparație, un invertor hybrid permite atât alimentarea clădirii când este rețea disponibilă, cât și preluarea energiei din baterii în caz de întrerupere. Acest tip îl aleg, tot mai des, companiile din zone cu rețea instabilă sau cele care vor să își extindă proiectul cu soluții de management al energiei (cum ar fi integrarea ulterioară a sistemelor UPS sau a managementului inteligent al consumului).

4. Omiterea verificării randamentului invertorului

Randamentul direct al invertorului influențează câți kWh recuperează efectiv compania ta din energia produsă. Diferențele par minime (96% versus 99%), dar aplicate la un sistem de 100 kW, rezultă mii de kilowați-oră/an pierduți sau câștigați.

Spre exemplu, într-o clădire cu consum fluctuant, un invertor cu eficiență scăzută pierde 2-3% din producția anuală. Acest lucru se traduce în facturi mai mari sau chiar în profit redus. Modele moderne, precum cele de la Victron sau TBS, afișează clar parametrii de eficiență la diferite niveluri de sarcină, deci poți estima ușor câți bani economisești dacă alegi responsabil.

Pentru alegere:

Verifică atât eficiența maximă, cât și eficiența în regim de utilizare europeană (medie reprezintă eficiența reală pe parcursul unei zile obișnuite).

Cere de la furnizor date despre modul în care invertorul gestionează schimbările rapide de sarcină.

Acest lucru devine relevant în spațiile cu activitate variabilă, precum săli mari de birouri sau complexuri logistice, unde consumul crește și scade în funcție de orarul zilnic.

5. Neglijarea monitorizării și a garanției invertorului

Mulți cred că odată instalat sistemul fotovoltaic, rolul invertorului nu mai necesită urmărire. În realitate, lipsa unui sistem modern de monitorizare face foarte dificilă identificarea rapidă a problemelor. Dacă invertorul prezintă o defecțiune sau scade randamentul, firmele care nu au configurat monitorizare cu notificări instant pot descoperi pierderile abia la final de lună, când analizează factura.

Modelele performante actuale oferă monitorizare prin aplicații mobile și web, cu alerte trimise direct administratorului de sistem. În plus, accesul la diagnoză la distanță și la rapoarte automate simplifică atât mentenanța, cât și identificarea rapidă a oricăror disfuncționalități.

De asemenea, garanția joacă un rol direct în costurile de exploatare. Mulți producători oferă garanții de minimum 5 ani, cu opțiuni de extindere și suport tehnic dedicat. De exemplu, alegerea unui invertor cu garanție extinsă a ajutat o companie din București să reducă la zero timpii morți în perioada de remediere – serviciul tehnic a înlocuit rapid unitatea defectă, fără impact asupra producției de energie.

Atunci când alegi echipamentele, ține cont de:

existența unui sistem de monitorizare în timp real,

garanție clară, acoperită și local,

suport tehnic prompt.

Astfel, scapi de stresul blocajelor neprevăzute și administrezi eficient întregul sistem fotovoltaic.

Nu uita: deciziile bine documentate reduc riscul apariției unor costuri ascunse și oferă stabilitate proiectului pe termen lung. Consultă-te cu specialiști autorizați, verifică recomandările tehnice și alege soluții certificate conform standardelor în vigoare. O instalație gândită corect de la început va livra beneficiile promise, fără surprize neplăcute ulterior.