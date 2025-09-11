Cum să închei, în mod profitabil, o relație toxică cu automobilul tău „pensionat’’

Toți avem câte o poveste cu o mașină. Pentru unii, e dragostea tinereții: primul drum la mare, primul accident minor, prima ceartă pe tema „ai frânat prea brusc”. Pentru alții, e un partener de navetă, care a înghițit kilometri și poate ceva cafea vărsată între scaune. Și, inevitabil, pentru foarte mulți, e un obiect imobilizat într-o parcare, cu rol decorativ de „mașină-monument”.

Se adună praful, rugina și facturile la impozite și RCA, dar nu și hotărârea de a face ceva cu ea. Mașina devine un fel de „statui ale procrastinării” pe patru roți.

Dacă și pentru tine mașina a devenit un ‘’must to go’’, dar tot amâni, poate e timpul să-ți iei adio de la ea și să obții măcar un mic procent din ce ai investit.

De ce să-ți vinzi mașina la dezmembrări?

O mașină care nu mai pornește sau care a ajuns „candidată” pentru dezmembrări nu mai e un activ. E o povară. Și nu doar în sens sentimental:

Este o povară fiscală – plătești impozite și RCA pentru ceva ce nici măcar nu mai circulă. În special că mărirea taxelor și a impozitelor de la an la an este un argument suplimentar solid.

Povară logistică – ocupă loc de parcare, loc pe care l-ai putea folosi pentru ceva mai util sau pe care vecinul îl pândește de mult. Să nu mai vorbim că în cazul unei furtuni năprasnice, un copac ar putea să o distrugă fără ca tu să mai poți obține nici măcar acel mic procent de care vorbeam mai sus.

Povară psihologică – de fiecare dată când treci pe lângă ea, îți amintește de „o să mă ocup și de asta… dar nu azi”.

Paradoxul e că toți știm aceste lucruri, dar continuăm să amânăm. Așteptăm să crească valoarea sentimentală în timp ce scade valoarea reală.

Când o mașină nu mai e mașină

Există un moment clar în care „mașina ta” încetează să fie un vehicul și devine un simplu obiect din fier. Îl recunoști când:

Costurile de reparație depășesc valoarea de piață.

O pornești mai rar decât îți verifici cardul de sănătate.

Îți spui „o țin pentru piese” dar n-ai demontat niciun șurub în ultimii trei ani.

Simți că trebuie să faci asta.

Acel moment e pragul dintre utilitate și dezmembrări. Iar adevărul crud e că majoritatea ajung acolo, indiferent cât de mult au fost iubite.

Ce înseamnă, de fapt, „dezmembrări”?

În imaginarul colectiv, „dezmembrări” sună sinistru, ca o execuție mecanică. Realitatea e alta: e vorba despre reciclare organizată, despre piese care intră în circuit și despre materii prime care sunt refolosite.

Așadar, vânzarea unei mașini la dezmembrări nu e o „capitulare”, ci o decizie logică, pragmatică și chiar responsabilă.

Și totuși, ce faci când vrei să renunți?

Aici intervine partea practică. Nu trebuie să-ți bați capul cu anunțuri, vizite de la „vă sun eu” sau negocieri obositoare. Există soluții simple și rapide prin care scapi de griji: firme specializate care cumpără mașini pentru dezmembrări, se ocupă de acte și îți fac plata pe loc.

Dacă vrei să afli cât valorează mașina ta și să închizi povestea într-un mod simplu, poți începe cu un click, fără a mai fi nevoie să cauți anunțuri de genul ‘’cumpar auto pentru dezmembrari in Bucuresti / Ilfov’’

Un mesaj pe www.cumparautoacum.ro, o evaluare, o tranzacție rapidă – și monumentul din parcare devine, în sfârșit, o afacere.