Siguranța la volan începe cu sistemul de frânare: ce trebuie să verifici periodic

Conduci zilnic și vrei să știi că ajungi în siguranță la destinație. Sistemul de frânare influențează direct cât de sigur parcurgi fiecare drum cu mașina ta. Chiar dacă ai experiență la volan sau abia ai luat permisul, verificările periodice ale frânelor reduc riscul de incidente și costurile cu reparațiile. În cele ce urmează, afli pașii principali pentru verificarea corectă a sistemului de frânare.

Cum funcționează sistemul de frânare și ce componente are?

Un sistem de frânare obișnuit include:

plăcuțe de frână și discuri

etriere care presează plăcuțele pe discuri

lichid de frână, care transmite forța de apăsare de la pedală la etrier

senzori ABS, responsabili de controlul electronic la frânările de urgență.

La multe modele, găsești frâne pe disc pe ambele punți, iar unele autoturisme încă utilizează tamburi pe spate. Frânele pe disc oferă răcire bună și reacționează rapid la comenzi, ceea ce se vede mai ales la opriri bruște sau la condusul în oraș. Tamburii simplifică costurile, dar necesită atenție suplimentară, pentru că nu reacționează la fel de repede la uzură.

De exemplu, la un VW Golf 4, poți identifica rapid piesele compatibile, inclusiv plăcuțe frâne pentru Golf 4.

Pași pentru verificarea sistemului de frânare

Verifică periodic cele mai importante componente pentru a conduce în siguranță. Urmează cei 5 pași de mai jos:

1. Inspectează plăcuțele și discurile de frână

Deschide capota și localizează plăcuțele și discurile.

Examinează grosimea plăcuțelor: dacă au sub 3 mm, înlocuiește-le imediat.

Verifică suprafața discurilor. Caută urme de fisuri, margini ridicate sau rugină avansată. Un disc subțiat sau cu defecte nu asigură oprirea eficientă.

La unele mașini, vei observa un senzor care aprinde un martor portocaliu în bord la uzură avansată.

În service, mecanicii folosesc șubler special pentru a măsura precis grosimea pieselor și evită montarea plăcuțelor noi pe discuri cu defecțiuni.

2. Monitorizează nivelul și calitatea lichidului de frână

Ridică capota și identifică rezervorul de lichid de frână. Nivelul trebuie să stea între marcajele MIN și MAX.

Compoziția lichidului se degradează odată cu timpul și absoarbe apă din atmosferă, afectând reacția frânelor. În mod normal, schimbă lichidul la fiecare 1-2 ani, conform manualului producătorului.

Dacă miroase a ars sau observi scurgeri, mergi rapid la service.

3. Testează frânele în trafic

Ascultă sunetele care se aud la fiecare frânare. Un scârțâit sau un zgomot metalic anunță uzură accentuată la plăcuțe sau piese montate incorect.

Simți pedala moale, cu curs lung sau durează să acționeze? E un semn clar că trebuie să ajungi la atelier.

Dacă volanul sau pedala vibrează la frânare, verifică denivelările de pe discuri.

În multe cazuri, problemele apar treptat, iar semnele timpurii asigură o intervenție rapidă și ieftină, nu una costisitoare ulterior.

4. Analizează martorii din bord (ABS și frâne)

Pornește motorul și observă lămpile de avertizare: ABS și frână de mână trebuie să se stingă în câteva secunde.

Dacă martorii rămân aprinși sau se aprind în mers, caută cauza. Poate fi o simplă senzorare slabă sau o defecțiune a calculatorului de frânare.

Un test cu diagnoza auto oferă răspunsul și evită probleme mai grave.

Nerespectarea acestor avertizări poate genera defecțiuni multiple: ABS-ul nefuncțional lungesc distanța de frânare, mai ales pe ploaie sau zăpadă.

5. Alege corect plăcuțele și discurile de frână

Respectă specificațiile fabricantului, atât pentru dimensiuni, cât și pentru material.

Folosește plăcuțe și discuri certificate, cu documentație clară asupra compoziției, pentru a evita surprizele neplăcute.

Pentru modelele populare, cum e Golf 4, găsești rapid variante pe internet cu recenzii și costuri transparente.

Semne că sistemul de frânare trebuie verificat urgent

Sunete metalice la frânare

Pedală moale sau cu curs prea lung

Tremur la volan sau în pedală

Scurgeri de lichid sub mașină

Miros persistent de ars după drumuri scurte

Distanță de frânare crescută vizibil față de normal

Martori aprinși în bord, galbeni sau roșii

Oricare dintre aceste manifestări indică nevoia rapidă de diagnostic auto. Evită amânarea și solicită inspecție promptă la un atelier autorizat.

De ce este importantă întreținerea periodică la service autorizat

Vizitează service-ul la fiecare 6 luni sau atunci când schimbi sezonul, mai ales dacă conduci mult sau ai stil de condus agresiv. Specialiștii folosesc aparatură adecvată, montează componente cu garanție și urmăresc toți pașii recomandați de producător. Folosește numai consumabile originale sau certificate, ca să eviți probleme legate de durabilitate sau performanță.

Ce alte verificări influențează eficiența frânării

Nu te rezuma doar la frâne. Evaluează starea anvelopelor: presiunea incorectă sau uzura excesivă măresc distanța de oprire cu până la 20-25%. Suspensia și sistemul de direcție trebuie și ele să fie bine reglate, altfel mașina devine greu de controlat și reacționează întârziat la apăsarea pedalei de frână.

Verifică periodic funcționarea corectă a luminilor, inclusiv stopuri și semnalizări. O mașină vizibilă și care anunță corect intenția de oprire reduce riscul de accidente din spate.

Recomandări și instrumente utile pentru verificarea sistemului de frânare

Consultă manualul mașinii pentru intervalele exacte de întreținere.

Folosește un șubler pentru măsurarea grosimii plăcuțelor și discurilor.

Înregistrează fiecare intervenție și monitorizează periodic martorii de avertizare din bord.

Nu efectua reparații improvizate acasă fără cunoștințe solide; apelează la service pentru orice nelămurire.

Scurt ghid de întreținere periodică:

1. Stabilește verificarea completă a sistemului de frânare la fiecare 10.000-15.000 km sau la fiecare 6 luni.

2. Inspectează și schimbă plăcuțele / discurile la semne de uzură.

3. Înlocuiește lichidul de frână conform recomandărilor producătorului.

4. Testează reacția frânelor în trafic și analizează sunetele neobișnuite.

5. Monitorizează starea anvelopelor, suspensiei și a sistemului de iluminare.

Orice pas înainte în întreținerea sistemului de frânare aduce beneficii clare: control mai bun, costuri de service mai mici și drumuri parcurse fără emoții. Planifică acum următoarea vizită la service și păstrează o evidență a intervențiilor efectuate pentru o gestionare eficientă a mașinii.