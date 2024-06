Amicalul cu Liechtenstein, antrenament bun pentru declarațiile Tricolorilor după meciurile de la EURO

Ultimele meciuri de pregătire în vederea participării la turneul final al Campionatului European de Fotbal EURO 2024 din Germania pentru Naționala României susținute împotriva selecționatelor din Bulgaria și Liechtenstein, încheiate cu scoruri identice, 0 – 0, și-au atins scopul urmărit de selecționerul Edward Iordănescu.

Mai ales după rezultatul istoric cu naționala statului liliputan, băieții lui Edi și însuși selecționerul și-au antrenat discursurile pentru interviurile de după partidele de la EURO contra Ucrainei, Belgiei și Slovaciei.

Nicolae Stanciu:

Cred că dezamăgeşte rezultatul, faptul că nu am marcat, dar per total cred că nu am ce să le reproşez colegilor. Doar faptul că nu am fost sută la sută concentraţi în faţa porţii. Sunt mândru de colegii mei, de cum au jucat şi de ocaziile create.