ASF ar vrea să fie transparentă dar nu prea este

Din războiul purtat de USR și ASF pe tema bonusurilor și remunerațiilor rezultă mereu același deznodământ: ascunderea de ochii publicului cufărul de bogăție.

Lăsând la o parte că în complicitate cu bunii noștri guvernanți (care se preling la butoanele puterii de după 2000, cu precădere de la Ponta încoace) au pus în cap piața de capital (un cartel conduce fondurile) și de asigurări din România (falimentată pentru cartelul asigurărilor internaționale), instituția de control se comportă după vorba românească – ”prostul dacă nu e și fudul parcă nu e prost destul!”.

ASF s-a văzut nevoit să transmită către presă următorul comunicat:

ASF a transmis încă din data 19 septembrie 2025, sub numărul de înregistrare 1728/19.09.2025, un răspuns scris la solicitarea adresată de domnul deputat USR Drăgoescu în privința sumelor plătite pentru prime, bonusuri și premii în perioada 2020 – 2025. Răspunsul a fost trimis prin e-mail pe adresa de corespondență oficială, de la Parlamentul României, a domnului deputat USR Cezar-Mihail Drăgoescu. ASF nu poate, așadar, să fie acuzată că ar ascunde informații care au fost deja puse la dispoziția domnului deputat USR Drăgoescu și dorește să îl asigure că își respectă pe deplin obligațiile legale, în special cele privind transparența activității sale. Dorim să reamintim că, în baza deciziilor actualei conduceri a Autorității, nu au fost acordate niciun fel de bonusuri, prime sau sporuri de orice natură – nici membrilor Consiliului ASF, nici angajaților instituției.

Totul bine până aici. Dar ce să vezi, când să se uite ochii scrupuloși ai presei pe răspunsul transmis către USR al domnilor de la ASF, au rămas cu gura căscată! Un print screen cu documentul! Iată cum arată acesta în splendoarea lui trimis către deputatul USR. Mai contează că domnul de la USR nu a menționat explicit că nu i s-a răspuns la întrebări? Evident că nu, căci iată documentul… că el o fi gol sau inutil n-are importanță, domnii l-au atașat și l-au transmis pe email! Ei bine, ce mai vrei tataie? Nu ți-ajunge ce-ai aici?

Carevasăzică domnii de la ASF ne-aud dat knock out cu Transparența!

Mda.