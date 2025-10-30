Ciordacu prins în flagrant cu mobila la penthouse-ul Sorinei Docuz

Timișoreanul și fondatorul Pokerfest, Sorin Constantinescu i-a dat în primire pe fostul premier Ciolacu și amanta Docuz într-un live preluat de presa ieșeană.

Am aflat și noi de subiect din comentariile hazlii ale avocatei Ingrid Mocanu:

”Ia uitați, măi dragă cetățeni! Dar de unde are Ciolacu atâta ”morman” să dea pentru imobile de milioane? Și dacă aveai, Ciordacule, de ce zburai pe banii noștri cu nordișii? Te duci la Consiliul Județean Buzău să realimentezi, că ai păpat deja banii pe apartamentele astea? Nu zic, doar întreb

PS – cică i-a prins dl. Sorin Constantinescu pe iubiței după ce și-au mutat mobila o lună (în comentarii știrea)”

Ce a zi Sorin Constantinescu mai exact:

”E prima oară cand o auziți pe live la noi. Domnul Ciolacu și Sorin Docuz s-au mutat într-un bloc extrem de luxos. Nu spunem cine a făcut blocul că nu ne interesează, dar este într-o zonă exclusivistă din București. Este în Herăstrău blocul. Două apartamente a luat. Unul pentru el și al doilea pentru copilul lui, cel mare, din prima căsătorie. Nu știu dacă a cumpărat sau a închiriat, dar un apartament acolo costă de la 2 milioane de euro în sus. Nu a luat de la dezvoltator, a luat, cel mai probabil de la un intermediar. Este urmărit foarte mult de presă.”

”Am fost primul care a spus că Ciolacu a plecat în Japonia cu amanta, cu Sorina. Amanta și Marcel Ciolacu s-a mutat recent, acum a terminat de cărat mobila. De o lună tot cară mobila. În 2 penthouse-uri, la etajul 10 și 11. Un apartament costă minim 2 milioane de euro bucata. Știu și numărul de la apartament, știu și numărul mașinei Sorinei. Toți copiii stau cu ei împreună. Chiria de acolo costă minim 5000 de euro pe lună, două apartamente costă 10.000 minim. Nu știu dacă e cumpărat, dar doar chiria plăteste 10.000 de euro pe lună în condițiile în care românii mor de foame. ”