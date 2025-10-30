Noua rasă ariană din magistratura română

Un cetățean, cititor și talentat am zice noi a trimis o analiză a declarațiilor șefei CSM, Elena Costache.

Iată despre ce este vorba:

”Declarație publică ce indică existența unei caste de superioritate anti-constituționale:

Prezentăm din declarația publică a șefei CSM, Elena Costache – Digi24 din data de 02.08.2025

câteva fragmente relevante:

„Să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu își au rostul …. Din toate punctele de vedere, suntem, cum să spun… unici. Nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. (…) Compararea cu orice altă profesie nu mi se pare corectă. (…) Pensia de 11.300 lei este mică. Independența magistratului depinde de bani.”

Încadrare juridică preliminară. Această declarație publică indică explicit existența unei ideologii instituționalizate de superioritate a unei categorii profesionale față de restul cetățenilor, contrar următoarelor prevederi din Constituția României:

Art. 1 alin. (3): România este stat de drept, democratic, în care demnitatea omului și egalitatea reprezintă valori supreme;

Art. 16 alin. (1): „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”.

Concluzie preliminară. Declarația confirmă public că magistrații se consideră „unici”, necomparați și necomparabili cu orice alt corp profesional, revendicând explicit apartenența la o CASTĂ SUPERIOARĂ, incompatibilă cu principiul egalității în drepturi și cu caracterul democratic al statului român.

Tabel Comparativ

Rasa „Ariană” (Hitler) vs Rasa „Aeriană” – Magistrații (CSM)

Element Hitler – „Rasa Ariană” CSM – „Rasă Aeriană”

Premisă Superioritate biologică Superioritate profesională și financiară

Scop Eliminarea celorlalți/ Separare totală de restul societății

dominație totală („nu ne comparăm cu nimeni”)

Fundament Rasă, sânge, puritate Funcție, statut, examene de neatins, „noi suntem unici”

Metodă Propagandă, intimidare, Limbaj sacralizat, refuz total al comparației,

spălarea creierului presiune pe guvern, CCR, UE

Mesaj esențial „Noi suntem super-oameni” „Noi suntem deasupra tuturor – restul nu există”

Rezultat Dictatură totală Imunitate totală + pensie uriașă dar … mică.

Diferența esențială

* Hitler se baza pe rasă biologică.

* CSM se bazează pe rasa instituțională – creată artificial prin legi privilegiate.

Similaritatea șocantă

Ambele refuză comparația – fiindcă orice comparație le-ar distruge mitul.

Exact asta a spus președinta CSM:„Să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu își au rostul … din toate punctele de vedere suntem, cum să spun… unici.”

Aceasta este o declarație de supra-rasă juridică.

Adică o castă sacralizată → „de nejudecat și de necomparat”.