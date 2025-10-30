AcasăActualitateNoua rasă ariană din magistratura română
Noua rasă ariană din magistratura română

Legați-o la ochi pe coana Justiție, până nu-i dezleagă pe toți penalii!

Un cetățean, cititor și talentat am zice noi a trimis o analiză a declarațiilor șefei CSM, Elena Costache.

Iată despre ce este vorba:

Declarație publică ce indică existența unei caste de superioritate anti-constituționale:

Prezentăm  din declarația publică a șefei CSM, Elena Costache – Digi24 din data de 02.08.2025

câteva fragmente relevante:

Să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu își au rostul ….  Din toate punctele de vedere, suntem, cum să spun… unici. Nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. (…) Compararea cu orice altă profesie nu mi se pare corectă. (…) Pensia de 11.300 lei este mică. Independența magistratului depinde de bani.”

Încadrare juridică preliminară. Această declarație publică indică explicit existența unei ideologii instituționalizate de superioritate a unei categorii profesionale față de restul cetățenilor, contrar următoarelor prevederi din Constituția României:

Art. 1 alin. (3): România este stat de drept, democratic, în care demnitatea omului și egalitatea reprezintă valori supreme;

Art. 16 alin. (1): „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”.

Concluzie preliminară. Declarația confirmă public că magistrații se consideră „unici”, necomparați și necomparabili cu orice alt corp profesional, revendicând explicit apartenența la o CASTĂ SUPERIOARĂ, incompatibilă cu principiul egalității în drepturi și cu caracterul democratic al statului român.

Tabel Comparativ

                            Rasa „Ariană” (Hitler)   vs   Rasa „Aeriană” – Magistrații (CSM)

Element              Hitler – „Rasa Ariană”             CSM – „Rasă Aeriană” 

Premisă              Superioritate biologică            Superioritate profesională și financiară

Scop                   Eliminarea celorlalți/                Separare totală de restul societății

                            dominație totală                      („nu ne comparăm cu nimeni”)

Fundament         Rasă, sânge, puritate              Funcție, statut, examene de neatins, „noi suntem unici

Metodă                Propagandă, intimidare,          Limbaj sacralizat, refuz total al comparației,

                             spălarea creierului                  presiune pe guvern, CCR, UE

Mesaj esențial   Noi suntem super-oameni”    „Noi suntem deasupra tuturor – restul nu există

Rezultat               Dictatură totală                       Imunitate totală + pensie uriașă dar … mică.

🔴 Diferența esențială

* Hitler se baza pe rasă biologică.

* CSM se bazează pe rasa instituțională – creată artificial prin legi privilegiate.

🔴 Similaritatea șocantă

Ambele refuză comparația – fiindcă orice comparație le-ar distruge mitul.

Exact asta a spus președinta CSM:„Să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu își au rostul … din toate punctele de vedere suntem, cum să spun… unici.”

Aceasta este o declarație de supra-rasă juridică.

Adică o castă sacralizată → „de nejudecat și de necomparat”.

