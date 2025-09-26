Șoșoacă: Cu ce să mă ia, cu macara? Vin cu tancul

„Vine și o ia pe Șoșoacă… Cu ce să mă ia, mă, cu macara? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a afirmat Șoșoacă.

Europarlamentara româncă i-a acuzat de interpretare pe procurorii români: „Pentru domnii procurori, să spui «Free Palestine» înseamnă să fie antisemit. Am sesizat toate instituțiile internaționale cu abuzurile exercitate împotriva unui președinte de partid, unei femei politician și unui europarlamentar care, de când a intrat în Parlamentul European, a ridicat icoana în casa satanei, în mijlocul iadului. Mie nu este frică!”

Șoșoacă a adresat l-a luat în balon pe Procurorul General, Alex Florența: „Apropo, domnul Florența, păi ce nume? Să fii bărbat să te cheme femeie? Deci este ceva foarte nasol. Deci, wow, domnul Florența! Eu una mi-aș fi schimbat numele. Vreau să spun ceva, doamna / domnul Florența, îți spun ceva: când te duci la televiziuni, de parcă ca-i fi o paparudă, încearcă să respecți codul de procedură penală pentru că este interzis să dai date dintr-un dosar aflat în urmărire penală, în anchetă”.

Vezi mai jos clipul de pe Facebook: