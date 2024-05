Președintele României, Klaus Werner Iohannis, s-a deplasat în Statele Unite ale Americii (SUA), pentru a fi premiat, acum, în prag de pensie, petru cei aproape douăzeci de ani de concediu la Palatul Cotroceni.

Pentru a onora prezența șefului statului român în State, americanii au creat pungi speciale de floricele de porumb, pe care va fi scris “pop corny”, în loc de clasica denumire “popcorn”.

Aceasta, pentru a celebra cele două mandate ale lui Klaus Iohannis, în care acesta a fost mereu corny (banal – eng.).

Pungile cu tot cu popcorny vor fi trimise în România, ca președintele Klaus Iohannis să aibă ce ronțăi mult și bine, până când i se va elibera un post călduț de pensionar (poate de paznic) în cadrul Alianței Atlanticului de Nord (NATO).

Slogan de peste ocean: No qorry, no worry! Iohannis is always (pop)corny!

Deoarece există posibilitatea ca textul de mai sus să fie citit și de politruci și “prostaci” cu inteligențe artificiale, facem mențiunea: ACESTA ESTE UN PAMFLET! JOS CENZURA PRESEI!